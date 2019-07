Gaeco deflagra operação contra esquema milionário de sonegação fiscal

Duas pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (18) durante operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Piauí (MPPI), em parceria com a Polícia Civil do Maranhão. As prisões foram efetuadas na cidade de Floriano, a 248 km de Teresina, no âmbito da operação intitulada "Créditos Ilusórios, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de sonegar impostos.

Segundo informações do MPPI, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão em um escritório de contabilidade e empresas suspeitas de participação no esquema milionário. A operação teve como alvo Josué Neto Soares Costa e Rogério de Holanda Soares, presos na manhã de hoje, e as empresas ERRES EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA e a RR CONTAS.

De acordo com o MPPI, os presos são suspeitos da participação em esquema milionário de sonegação fiscal operado por organização criminosa que estaria utilizando empresas de fachada com a finalidade de criar créditos tributários irregulares, gerando compensação tributária fraudulentas, sonegando impostos e causando prejuízo à Fazenda Pública Estadual.

A operação contou com a colaboração e apoio da Polícia Civil do Estado do Piauí, Polícia Civil do Estado do Maranhão, Polícia Militar do Piauí, Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí e Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão.

Nathalia Amaral