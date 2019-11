Funcionários são trancados durante assalto a agência dos Correios no Piauí

A agência dos Correios da cidade de Cocal de Telha, no norte do Piauí, foi vítima da ação de assaltantes no início da tarde desta segunda-feira (25). O bando não conseguiu abrir o cofre da agência e fugiu com pertences de funcionário e a arma do segurança.

Segundo apurou o Portal O DIA, três homens chegaram num carro por volta do meio dia e entraram no estabelecimento. Um dos envolvidos rendeu o segurança e tomou a arma e o colete à prova de balas.

Os assaltantes trancaram osfuncionários em umas das salas do interior da agência. Logo depois, eles tiveram acesso ao cofre do local. O sistema de segurança, no entanto, impediu que o bando abrisse o dispositivo. Sem conseguir o dinheiro, eles fugiram com pertences de funcionários.

O Grupamento de Polícia Militardo município recebeu reforço policial da Força Tática de Campo Maior e da Polícia Militar de Piripiri para diligências que buscam localizar os suspeitos.

Otávio Neto