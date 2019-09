Funcionários são suspeitos de aplicar golpe em empresa

Quatro homens foram presos suspeitos de aplicar golpe numa empresa de Teresina, que atua no setor de manutenção de impressoras. Três dos suspeitos são funcionários da empresa.



O suposto golpe funcionava na seguinte forma: os homens presos iam até uma empresa e realizavam a manutenção do equipamento de impressão. Durante a visita, eles diziam que o equipamento precisaria de peças para manutenção. As peças originais eram retiradas das máquinas e levadas para o quarto homem, que estaria agindo como receptador do material. Depois a quadrilha trazia outras peças (não originais) para colocar no equipamento.

De acordo com a investigação da polícia, este esquema já estaria em execução há, aproximadamente, quatro anos. Confira detalhes na reportagem de Francisco Filho para o Rota do Dia.