Funcionários da Cepisa são presos por furto de energia em Teresina

Três funcionários da Cepisa Equatorial foram presos na manhã desta quarta-feira (19) por furto de energia, durante uma operação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) no bairro Parque Piauí. As investigações começaram há um ano, quando um deles passou a ser monitorado pela polícia após recebimento de denúncias. Na residência de um deles, foi encontrado um medidor de energia fraudado. A polícia não divulgou os nomes dos presos.



A informação foi confirmada pelo delegado Laércio Evangelista. De acordo com ele, os outros dois funcionários acobertavam a ilegalidade praticada pelo colega, ao adulterar energia. “Eles eram responsáveis pela fiscalização e sabiam que havia irregularidades na contagem do consumo na residência dele, mas mesmo assim emitiam laudo informando que o consumo no local estava dentro da legalidade”, explicou o delegado.



Delegado Laércio Evangelista - Foto: Arquivo O Dia

Ainda de acordo com o delegado, os dois funcionários que acobertavam o furto de energia vão responder pelo crime de prevaricação, enquanto que o dono do contador adulterado será enquadrado pelo crime de furto. No entanto, os dois que foram autuados por prevaricação já foram liberados, e o que foi autuado por furto será encaminhado para audiência de custódia.

O outro lado

A reportagem do Portal O Dia procurou a assessoria da Cepisa Equatorial e aguarda o pronunciamento da empresa a respeito.

Maria Clara Estrêla