Funcionário terceirizado do Detran é preso por receptação

O funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço ao Departamento Estadual de Trânsito(Detran), identificado pelas iniciais F.A.R, foi preso por policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado(Greco) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE), na tarde desta segunda-feira(24). O homem de 26 anos, que trabalha no setor de vistorias do Detran, é acusado de receptação de veículos roubados.



Durante a ação, realizada no bairro Pedra Mole, zona leste da capital, os policiais encontram dois veículos, uma motocicleta é um carro modelo Gol. Segundo a Polícia Civil ainda foram encontrados em uma residência na região outros objetos oriundos de roubos e furtos na capital.

Um veículo modelo Gol foi encontrado com F.A.R(Foto:Divulgação/SSP)

De acordo com a polícia, o homem preso na tarde desta segunda-feira já estava sendo investigado por suspeitas de receptação de veículos roubados. "“Foi feita uma vigilância, um monitoramento na região da Pedra Mole, até que ele foi abordado em via pública, chegando na residência dele com um veículo Gol, clonado, que estava com a placa de um veículo sem restrição, mas, na verdade, se tratava de um veículo roubado”, relatou o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco.

Após a abordagem os policiais acompanharam F.A.R até uma residência, também localizada na região da Pedra Mole. "“Lá foi encontrada uma moto que foi roubada no último dia 19, na região do Mafrense, e outros objetos de vítimas. Era uma casa usada por um grupo criminoso, que está fazendo muitos assaltos em Teresina”, afirmou o delegado.

O suspeito será autuado em flagrante por receptação dolosa e também por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Uma motocicleta também foi recuperada pelos policiais que participaram da ação(Foto: Divulgação/SSP)

Natanael Souza