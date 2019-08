Funcionário do TCE tem carro roubado em frente à instituição

Um servidor do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) teve seu carro roubado no final da tarde desta segunda-feira (26), no estacionamento da instituição, que fica no Centro Administrativo, zona sul da capital.

A vítima, que preferiu não ser identificada, estava saindo do trabalho quando foi abordada por dois homens que o obrigaram a descer do veículo modelo Honda Civic.

Após ser abordado, o servidor acionou a guarda da PM que atua no TCE. Os policiais que estavam de plantão pediram reforço ao Batalhão da área, que iniciou uma perseguição pelas ruas da zona sul de Teresina.

A Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão de um dos indivíduos nas proximidades de um semáforo na avenida Miguel Rosa. De acordo com o cabo J. Soares, ele tentou descer do carro e fugir do local a pé.

“Fomos atrás para tentar localizar. Nas nossas rondas conseguirmos localizar eles passando na nossas frente na viatura. Chegando em um sinal na avenida Miguel Rosa, um deles saiu do carro correndo e nós conseguimos ir atrás e efetuar a prisão”, informou o policial.

Os policiais também conseguiram apreender a arma utilizada no crime (Foto: Chico Filho/ O Dia)

O suspeito que foi detido foi levado para a Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos cabíveis. O outro suspeito conseguiu fugir levando o carro da vítima.

Durante a fuga, a dupla acabou colidindo com outro veículo.

Os proprietários do veículo roubado e do veículo vítima da colisão também compareceram à Central de Flagrantes para prestar depoimento.

Chico Filho e Natanael Souza