Um funcionário do Partido dos Trabalhadores (PT), identificado como João Felipe Ferreira, veio a óbito na madrugada desta sexta-feira (9) devido a complicações no seu quadro de saúde, após ser atingido por tiros em assalto na noite da última quarta-feira (7). O crime aconteceu no bairro Renascença, zona Sudeste de Teresina.

João Felipe, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Teresina (HUT), apresentava um quadro de traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.

Funcionário do PT morre no HUT após ser baleado em assalto. (Foto: Reprodução/Facebook)



Em nota, o Partido dos Trabalhadores do Piauí lamentou profundamente o falecimento de João Felipe Ferreira, "após uma longa e dura batalha pela vida".

O presidente do PT no Piauí, o deputado federal Assis Carvalho, lamentou o ocorrido e reiterou, em nota, que o partido se solidariza com os familiares e amigos de João Felipe, que "de forma prematura, teve sua vida ceifada do convívio com sua filha, ainda bebê, e de [email protected] que o amam [sic]", disse.

Segundo o partido, no momento do assalto, o jovem teve os seus pertences, uma motocicleta e um celular, subtraídos pelos criminosos. Até o momento não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de João Felipe: "Nosso querido amigo de luta, da militância petista, foi brutalmente assassinado, vítima de um assalto, levaram sua moto e ainda lhe deram vários tiros. Descansa em Paz Companheiro, que os culpados por sua morte, sejam punidos na forma da lei [sic]", lamentou uma amiga.





