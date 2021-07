Funcionária de supermercado morre atropelada pelo caminhão da empresa em Teresina

Um mulher de 26 anos cujo nome não foi ainda informado pela polícia, morreu atropelada na tarde deste sábado (17) no centro de distribuição de um supermercado localizado no bairro Livramento, zona Sudeste de Teresina. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela PM, ela estava em sua motocicleta quando foi atingida pelo caminhão da empresa.





“Foi um atropelamento com vítima fatal. Ela teve seu veículo colhido pelo caminhão da empresa, que fazia uma manobra, e acabou indo parar sob ele. Não resistiu, quando o socorro chegou, ela já estava em óbito”, explicou a tenente Cristina, da Ciptran.

Além da Companhia de Policiamento de Trânsito, policiais do 8º BPM e peritos do IML também se encontram no local. Segundo testemunhas, a vítima morava no bairro Vila Bandeirantes.





