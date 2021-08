Funcionária de joalheria é baleada e morre dentro de shopping em Fortaleza; veja vídeo

Uma funcionária de uma joalheriamorreu após ser baleada na noite dessa sexta-feira (20), dentro do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, no Ceará. A informação foi confirmada em nota pela assessoria do shopping. A polícia informa que se trata de um caso de latrocínio (roubo com morte).

Imagens feitas por clientes mostram uma equipe de socorro tentando reanimar a vítima.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, dois homens fortemente armados invadiram a joalheira do shopping e renderam as funcionárias. Em seguida, houve troca de tiros com os seguranças do local e uma das vendedoras foi atingida. Os suspeitos não foram presos.

Em nota, o Shopping Iguatemi lamentou o caso e informou que está apurando as circunstâncias do ocorrido.Veja a nota:

"O Iguatemi Fortaleza informa que foi registrada uma ocorrência no início da noite desta sexta-feira (20), no interior de uma loja. Houve disparos de arma de fogo que atingiram uma funcionária da loja, que foi atendida pela equipe de primeiros socorros do shopping, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu. O shopping lamenta o fato e realizará todos os esforços para apurar as circunstâncias do ocorrido o mais rápido possível. Em respeito à vítima, o Iguatemi Fortaleza informa que encerrou suas operações mais cedo. A Polícia já está no local para acompanhar o caso e as investigações."

