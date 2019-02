Após a determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de que 70% da frota de ônibus do sistema de transporte coletivo de Teresina deve circular durante os horários de picos, um novo impasse tirou vários veículos de circulação na tarde desta quinta-feira (7). Segundo relatos de motoristas e cobradores, os ônibus, em especial da zona Norte, estão sendo apedrejados durante o trajeto por pessoas ainda não identificadas.

Frota de ônibus circula em 70% e é apedrejada na zona Norte. (Foto: Reprodução)



De acordo com o fiscal do Consórcio Poty, José Augusto de Sousa, os ônibus que fazem linha para os bairros Poty Velho, Santa Maria e Avenida Centenário estão sendo atingidos por pedras. "Os vândalos não respeitam o transporte coletivo. Numa situação de greve, eles aproveitam a oportunidade para fazer essa quebradeira e gerar mais dano ao patrimônio que é do povo", afirma.

Segundo ele, por conta do ocorrido, vários ônibus já foram retirados de circulação na região. "O companheiro quase foi atingido com uma pedrada. A gente quer trabalhar, estávamos cumprindo com a regra, todo mundo tranquilo, e acontece isso. Nós queremos segurança pelo menos para chegar até as nossas residências", enfatiza.

Greve continua nesta sexta-feira

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro), Fernando Feijão, informou em entrevista ao O DIA que a greve continua nesta sexta-feira (8). Segundo ele, a categoria e o Setut não chegaram a um acordo na negociação desta quinta-feira (7). Por conta disso, a frota de ônibus deve continuar operando somente com 70% dos veículos em circulação durante o dia de amanhã.

Nathalia Amaral, com informações de Chico Filho.