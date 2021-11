Frentista morre após ser baleado em posto na zona Leste de Teresina

Um frentista, que ainda não foi identificado, veio a óbito após ser baleado em um posto na Avenida João XXIII, localizada na zona Leste de Teresina. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira (10).

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com testemunhas presentes no local, o homem foi alvejado com cinco tiros. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver os suspeitos em uma motocicleta vermelha. Ainda não se sabe se a motivação do crime.



(Foto: Reprodução/Whatsapp)



O caso irá passar por investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Aguarde mais informações...

