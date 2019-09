Força Tarefa prende três homens suspeitos de assaltos em Teresina

Uma ação conjunta da Secretaria de Segurança Publica envolvendo a Força Tarefa, GAO (Grupo de Apoio Operacional) e Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar terminou nesta terça-feira (24), com a prisão de três homens suspeitos de realizarem assaltos à mão armada em Teresina.

Os suspeitos foram identificados como Samuel Sousa Riltinto, Raylan Paiva Ferreira e William Caleu Laerte de Sousa. Segundo o coordenador da Força Tarefa, major Audivam Nunes, as prisões o ocorreram em regiões diferentes da capital.

“Um foi preso na zona sul, outro na norte e último nas mediações do centro de Teresina. Chegamos até eles através do serviço de inteligência do GAO. Os três estavam fazendo assaltos portando arma de fogo e até já usaram carros roubados. A investigação aponta que um deles estaria foragido da penitenciária Major César”, disse.

Ainda de acordo com o major, os agentes conseguiram recuperar uma pistola que seria usada para cometer os crimes. Os três acusados foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesRodrigo Antunes