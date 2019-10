Força Tarefa e GAO prendem sete pessoas após denúncia anônima na zona Sul

Sete homens foram presos dentro de um apartamento abandonado na tarde desta terça-feira (15) durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, no Residencial Torquato Neto, na zona Sul de Teresina. As prisões ocorrem após uma denúncia anônima pelo “Disk Denúncia”.



Com o grupo, a polícia apreendeu drogas, celulares e computadores. De acordo com o coordenador da Força Tarefa, major Audivan Nunes, entre os presos está um foragido da Penitenciária Vereda Grande, em Floriano.

“Os presos tomaram de conta dos apartamentos abandonados. As pessoas que vivem lá não têm mais paz. Hoje demos um basta nessa situação e conseguimos prender esses indivíduos. Entre os presos, tem um que é foragido da penitenciária Vereda Grande de Floriano”, disse.

O coordenador do Grupo de Apoio Operacional (GAO), Joatan Gonçalves, afirmou que novas operações de combate ao crime organizado devem acontecer na zona Sul.

“Essa é uma determinação do nosso secretário de Segurança e do delegado Geral, que as investigações e impulsões na região sejam uma máxima e uma constante. Então a gente praticamente vai se mudar para região Sul até que a própria população diga que está sentindo uma sensação de segurança”, disse.

Os presos na operação foram identificados como Pablo Gabriel Lima Marques, Alex Roberto Leite de Moura, Daniel Albuquerque Sousa Barros, Ruan da Silva Nascimento, Ramon dos Santos Vieira, Eduardo de Sousa Felisberto e Pablo Henrique Marques de Sousa.

Ainda segundo o coordenador, os presos possuem passagens pelos crimes de roubos e furto na Capital. Eles foram encaminhados a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Jorge Machado, do Jornal O Dia