Foragido do sistema prisional é preso em operação da PM em Água Branca

A Força Tarefa da Secretaria de Segurança do Piauí (SSP) deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas e roubo no município de Água Branca na manhã deste sábado (16). A ação, denominada de Operação Saturação, terminou com o saldo de uma pessoa presa: trata-se de um homem de iniciais J.P.S, que era foragido do sistema prisional piauiense.



De acordo com o comandante da Força Tarefa da SSP, major Audivam Nunes, J.P.S respondia por crimes de roubo e receptação de veículo e também por porte de arma fogo não autorizado.



“A guarnição encontrou em poder dele várias armas de fogo: uma espingarda e revólveres calibre 38 e 22 além de munição e uma cartucheira. Também apreendemos uma motocicleta para a qual havia registro de roubo. Ele foi autuado e reencaminhado para o sistema prisional”, relatou o major Audivam Nunes.

Além do armamento e munição, com J.P.S a polícia também apreendeu uma pequena quantidade de cocaína. Todo o material recolhido foi apresentado junto à Delegacia Regional de Água Branca.

