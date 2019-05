Foragido da Justiça do Ceará é preso no município de Piripiri

Um homem, identificado como Erikson de Araújo Lima, foi detido no município de Piripiri, região norte do Piauí. A prisão, que ocorreu nesta quinta-feira (23), foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Regional da cidade.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava em uma motocicleta em atitude suspeita quando foi abordado pelos policiais e se apresentou com o nome do irmão. Após uma consulta no sistema, ele foi identificado como fugitivo do sistema prisional do estado do Ceará.



Segundo a polícia, Erikson de Araújo Lima estava escondido na casa de familiares há vários dias. O acusado será encaminhado para a delegacia de Piripiri onde será transferido para o Ceará.

Adriana MagalhãesGeici Mello