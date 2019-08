Foragido da justiça de Brasília desde 2016 é preso no Piauí

Policiais do 20º BPM de Paulistana efetuaram a prisão de um homem foragido da Justiça de Brasília nesta sexta-feira (16). Eunilton Gomes Vieira tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor pelo crime de furto qualificado.





Foto: Divulgação/PM-PI

De acordo com capitão Estanislau Felipe, comandante da PM de Paulistana, ele foi abordado no terminal rodoviário da cidade e os policiais que faziam rondas pelo local perceberam uma atitude suspeita. “Ele é natural de Campinas do Piauí e tem 56 anos de idade. Quando os policiais o abordaram e checaram no sistema, encontraram a informação de que era procurado desde 2016 e lhe deram voz de prisão imediata”, relata.

Eunilton não resistiu à prisão, segundo os policiais. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Paulistana para os procedimentos legais.

Maria Clara Estrêla