Fogo consome loja de confecção no Centro de Teresina

Uma loja de confecção localizada em frente à Praça da Bandeira, no Centro de Teresina, foi destruída pelas chamas durante um incêndio. O fogo começou por volta das 19 horas da noite desta segunda-feira (15) e o Corpo de Bombeiros precisou de mais de uma viatura para conseguir controlar as chamas e evitar que elas se alastrassem para os estabelecimentos próximos.



De acordo com o Comando de Socorro da Corporação, o interior da loja foi quase que totalmente consumido pelo fogo, mercadorias ficaram completamente queimadas e o teto de gesso do local chegou a ceder em uma parte por conta do calor das chamas. “Arrebentamos a porta para poder entrar e havia muito fogo dentro, muito plástico queimando, mas uma parte do material ficou intacto”, explicou o tenente Miguel Rodrigues.



Foto: Reprodução/Whatsapp

A perícia que vai determinar as causas do incêndio ainda não foi concluída, mas, segundo os Bombeiros, há possibilidade de o fogo ter começado a partir de um curto circuito, uma vez que a parte elétrica da loja é antiga e estaria com uma parte comprometida. A loja funciona no local há pelo menos dez anos.

Maria Clara Estrêla, com informações de Chico Filho