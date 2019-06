Floriano: mulher é baleada com seis tiros em tentativa de feminicídio

As Polícias Civil e Militar estão em diligências para tentar prender o suspeito de ter atirado seis vezes contra a ex-mulher em uma tentativa de feminicídio na cidade de Floriano. O crime aconteceu na noite deste sábado (22), no bairro São Borja, e a vítima trata-se de Giovana de Sousa Oliveira, de 35 anos. Ela foi baleada no peito, na mão e na boca pelo ex-marido, identificado como Alexandre de Matos Osório, e ele está foragido desde então.



A Polícia Militar foi acionada por populares, que ouviram os disparos. Ao chegarem ao local, o suspeito já não se encontrava mais. A vítima estava caída no chão, gravemente ferida, mas ainda com vida. “Nós providenciamos logo o socorro. Então os populares informaram que o ex-marido dela foi visto deixando a casa em uma motocicleta, acompanhado de outra pessoa, que já estaria esperando por ele do lado fora. Comunicamos o fato à Polícia Civil, que já abriu o procedimento e está nos auxiliando nas buscas”, relata o coronel. Alexandre estaria escondido em um matagal, ainda em Floriano.

Ainda segundo o PM, os familiares de Giovana informaram que o suspeito tinha um comportamento agressivo para com a vítima durante o tempo em que viveram juntos e que desde o término do relacionamento, ele vinha perseguindo e importunando a ex-mulher. O casal se separou em dezembro do ano passado.

Giovana foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional Tibério Nunes. A Delegacia da Mulher de Floriano já está no caso e, uma vez preso, Alexandre deverá responder pelo crime de tentativa de feminicídio e lesão corporal.

Maria Clara Estrêla