Floriano: idoso acusado de estupro de vulnerável é preso pela PRF

Um idoso de 70 anos foi preso na tarde de ontem (14) por policiais rodoviários federais acusado do crime de Estupro de Vulnerável. A prisão aconteceu na BR-230, no município de Floriano, a 259 km de Teresina.



(Foto: Divulgação/PRF)

Os agentes da PRF deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal contra o idoso durante abordagem de fiscalização de rotina. O veículo do homem, um VW/Gol Special estava parado em um posto de combustível às margens da rodovia.



Os policiais chegaram ao proprietário do veículo com ajuda de populares. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Polícia Civil na cidade de Floriano para as devidas providências e o cumprimento do mandado.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!