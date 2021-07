Floriano: após fugir da polícia, caminhoneiro é preso com arma, munições e anfetaminas

Policiais rodoviários federais prenderam na noite desta terça-feira (22) um homem de 22 anos com com armas, munições e drogas. A prisão aconteceu na BR-343, em Floriano, região Sul do Piauí. O homem conduzia um veículo de carga e chegou a tentar fugir dos policiais no momento da abordagem.



Os policiais visualizaram o veículo de carga VW/24.250C PMERECH e deram ordem de parada para o condutor que desobedeceu, empreendendo fuga, sendo necessário a realização de um acompanhamento tático para que cessasse a fuga.



(Foto: Divulgação/PRF)

Ao fazer a vistoria no veículo, os policiais verificaram que o homem, natural do Pará, encontrava-se bastante nervoso e agitado. Ao realizarem uma busca no interior do caminhão, foram encontrados uma pistola calibre 380 com 51 munições de calibre 380 não deflagradas e 64 unidades de anfetaminas da marca Nobésio extra forte.



O caminhoneiro ainda tentou enganar os policiais, informando que a pistola era do proprietário do veículo, porém essa versão foi desmentida pelo próprio dono do caminhão que esteve no local.

Diante desse cenário, os policiais encaminharam o homem a arma, as munições e as anfetaminas até à Polícia Civil na cidade de Floriano para os procedimentos que o caso requer. Ele responderá pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo e munições e por tráfico de drogas.

