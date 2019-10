Fiscal de loja é esfaqueado e morto após tentar impedir furto de carne

Um fiscal de loja identificado como André Fernandes de Sousa Vale, de 30 anos, morreu após ser esfaqueado quando tentava impedir um furto de carne dentro de um supermercado na tarde desta terça-feira (22), no bairro São Joaquim, na Zona Norte de Teresina.



Supermercado é fechado após o crime. Foto: O Dia

De acordo com o capitão Arnaldo Júnior, do 9º Batalhão de Polícia Militar, o suspeito desferiu uma única facada na altura do coração da vítima.

“O suspeito furtou dois pedaços de carnes. O fiscal de loja tentou conter o acusado, mas ele puxou uma faca e o esfaqueou na altura do coração. A vítima morreu no local”, disse.

Ainda de acordo com Arnaldo, o suspeito, que mora na região, fugiu após cometer o crime. Policiais estão em diligências na tentava de capturar o suspeito.

“O acusado está em fuga e mãe dele já está sabendo. Nossa equipe já se encontra em diligências para tentar captura-lo”

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado e removeu o corpo.

Atualizada às 17:04 / Prisão

As polícias civil e militar prederam o suspeito durante ação conjunta no final da tarde desta terça-feira (22), próximo ao Rio Poti. O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para Central de Flagrantes para esclarecimentos. O caso passará a ser investigado pela Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP).

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia