Final de semana já registra dois acidentes com vítimas fatais no Piauí

O final de semana tem sido marcado pela violência no trânsito com o registro de dois graves acidentes em rodovias federais do Piauí. O primeiro aconteceu ainda na sexta-feira (17) e um segundo nesse sábado (18). Duas pessoas morreram nas colisões.

BR 343

A professora Maria do Socorropilotava uma motocicleta pela BR 343, em perigoso trecho localizado na cidade de Lagoinha do Piauí, distante 100 km de Teresina, quando colidiu com uma caminhonete. Aos 59 anos, a mulher não resistiu e faleceu antes da chegada da equipe médica.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Maria do Socorro não possuía habilitação e ainda são apuradas as causas do acidente. O motorista da caminhonete fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

BR 135

Um homem identificado como José Raelcio Lealmorreu depois que o carro que dirigia capotou na BR 135 na cidade de Cristino Castro, Sul do Piauí. O passageiro Moisés Lima sofreu ferimentos graves e foi socorrido com vida.

Os dois amigos saiam de uma festa no município e se deslocavam para a cidade de Palmeira do Piauí. Em uma curva da estrada, o motorista perde o controle e capotou várias vezes fora da estrada. A gravidade do acidente ficou registrada nos estragos que ficaram no veículo.

Um faleceu e outro ficou ferido em capotamento (Foto: Reprodução)

Otávio Neto