Final de semana foi violento com a ocorrência de 10 homicídios no Piauí

Este final de semana foi marcado pela violência no Piauí tendo, as polícias Civil e Militar, registrado pelo menos nove homicídios em cidades do litoral e na capital, Teresina. Só em Parnaíba, a PM contabilizou quatro pessoas assassinadas em menos de 10 horas no sábado (27). Três homens e uma mulher foram mortos com disparos de arma de fogo em crimes com características de execução.



Na tarde do mesmo dia, um homem morreu após ser esfaqueado no peito Centro de Teresina. O caso ocorreu na Avenida Maranhão, próximo ao Shopping da Cidade e ao Troca-Troca. A vítima foi identificada apenas como Painho e morreu no local antes mesmo da chegada do SAMU. Já no final da noite do sábado (27), um homem identificado como Wilson Oliveira da Silva, 23 anos, foi morto a tiros na porta de casa no bairro Gurupi, zona Sudeste de Teresina. Ele foi abordado por dois homens, que já chegaram atirando em crime com características de execução.



Foto: Jailson Soares/O Dia

No dia seguinte, nas primeiras horas do domingo (28), um homem ainda não identificado foi assassinado a pedradas no bairro Cidade Jardim, zona Leste de Teresina. A vítima também morreu no local. E no começo da tarde, um vigilante foi assassinado ao reagir a um assalto no Angelim, zona Sul da capital. Identificado apenas como “Seu Chico”, ele tomava café em uma lanchonete, quando dois assaltantes chegaram se passando por clientes e anunciaram o roubo.

Ainda no domingo (28), o prefeito de Madeiro, José Ribamar Araújo Filho, mais conhecido como Zé Filho, 43 anos, foi assassinado com três disparos de arma de fogo enquanto assistia a uma partida de futebol. O gestor foi atingido pelos disparos a cabeça, no peito e no ombro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso mais recente foi o do assassinato de um jovem de 22 anos, de nome Tiago Henrique Martins da Silva, que foi morto a tiros no bairro Parque Brasil II, zona Norte da capital. De acordo com o relatório de ocorrência do 13º BPM, que atende à região, a vítima trafegava pela Rua Nossa Senhora de Fátima, quando foi surpreendida pelos tiros. Ainda não se sabe de onde os disparos partiram nem quem os efetuou.

Os casos de Parnaíba estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio do Litoral (DHTL), e os casos ocorridos em Teresina foram repassados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

