Fim de semana em Teresina é marcado por homicídios e arrastão em ônibus

Atualizado às 09h10min

Além dos homicídios no bairro São Pedro e no Residencial Leonel Brizola, a PM registrou também um homicídio no Parque Saci, na zona Sul. A vítima foi identificada como José Dilson, 33 anos, assassinado com um golpe de faca no peito. A principal suspeita do crime é a companheira dele, que no momento se encontra foragida. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã deste domingo.

De acordo com os agentes do Homicídios, José Dilson e a mulher teriam tido uma discussão na noite do sábado e a mulher teria saído de casa e retornado na manhã seguinte, quando teria desferido o golpe fatal contra a vítima. O caso vai seguir sob investigação e os policiais fazem diligências para tentar localizar a companheira de José Dilson.

Iniciada às 07h33min

Este fim de semana foi marcado pela violência em Teresina, tendo a Polícia Militar registrado pelo menos homicídios no intervalo de menos de duas horas na madrugada do sábado (03) para o domingo (04). Houve também a ocorrência de um arrastão em um ônibus coletivo na Rua Anísio de Abreu, Centro da Capital.



O primeiro homicídio acontecei na Rua Piripiri, do bairro São Pedro, onde um homem identificado como Josimar da Silva Vasconcelos, 36 anos, foi morto a tiros por volta da maie anoite do domingo (04). Até o momento a polícia não tem informações sobre suspeitos, mas para o comando do 1º BPM, que atende à região, o crime tem características de execução, uma vez quer nada de valor da vítima foi levado, para caracterizar um latrocínio.



A investigação dos crimes ficará a cargo da Divisão de Homicídios (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Já o segundo homicídio aconteceu por volta de uma hora da madrugada do domingo (04), em uma rua do Residencial Leonel Brizola, na região da Grande Santa Maria da Codipi. A vítima deste caso foi o senhor Antônio dos Santos Silva, assassinado com disparos de arma de fogo.

Segundo agentes da Delegacia de Homicídios, o crime teria sido praticado pelo enteado da vítima, como vingança por ele ter agredido fisicamente sua mãe. A informação foi obtida pelos policiais através do relato de testemunhas, que teriam ouvido brigas da família pouco antes dos disparos.

Grupo faz arrastão em ônibus

Pouco antes do primeiro homicídio ter ocorrido no bairro São Pedro, a movimentação de polícia já era grande, desta vez na Rua Anísio de Abreu, onde duas pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos suspeitos de fazerem um arrastão em um ônibus coletivo.



Material encontrado com o grupo que fez o arrastão em ônibus no Centro (Foto: Divulgação/Polícia Militar do Piauí)

Policiais do RONE receberam informações via Copom de que passageiros do transporte público estariam sob a mira de um revólver. Em rondas na região, a viatura acabou cruzando com Jardson Felipe dos Santos Silva, Thiago dos Santos Lopes e dois menores de iniciais W.S.M. e J.V.L.

Diante da atitude suspeita do grupo, os policiais iniciaram a revista e encontraram com eles um simulacro de revólver, R$ 252, seis aparelhos celulares e vários outros pertences que eles confessaram serem dos passageiros do ônibus que haviam assaltado. Os quatro, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Maria Clara Estrêla