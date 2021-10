Filho tetraplégico morre sozinho em casa após mãe ter parada cardíaca em Uberlândia

A Polícia Militar (PM) atendeu na semana passada uma ocorrência de encontro de corpos no Bairro Tocantins, em Uberlândia. Mãe e filho foram achados sem vida em uma residência na Rua Eufrazina Joaquina Gadia. As vítimas eram da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que integram a Festa do Congado na cidade.

A suspeita é de que Ilza Maria Assunção, de 56 anos, tenha passado mal e falecido. Os militares foram informados de que ela tinha histórico de problemas cardíacos. Já o filho, Breno dos Reis Gomes de Assunção, de 19 anos, que era tetraplégico e dependia dela para se alimentar, acabou morrendo também.

Os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição. A Polícia Civil não encontrou sinais de violência.

Os corpos da mãe e do filho foram sepultados na quinta-feira (14). Em nota em uma rede social, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (INSRSN) lamentou profundamente o falecimento de Ilza e Breno que faziam parte do Terno Majuro Azul de Maio.

