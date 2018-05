Filho de vereador é suspeito de matar ambulante em Lagoinha

A Polícia Civil de Lagoinha do Piauí, a 85 Km de Teresina, está investigando um homicídio ocorrido na cidade na noite deste domingo (13) e o principal suspeito do crime é o filho do vereador Luís Alves Gonzaga (PTB). O fato aconteceu em um bar chamado Na Placa, quando e o suspeito atirou pelo menos cinco vezes contra a vítima, identificada como Francisco Diego da Silva, 23 anos.



O suspeito, que tem 16 anos, fugiu do local logo em seguida. “Nós temos certeza que foi ele que tirou a vida do ambulante. Havia várias testemunhas no local que apontaram o filho do vereador foi quem deu os tiros e depois abandonou a cena do crime. A própria defesa dele não nega e falou que vai apresenta-lo nos próximos dias”, explica o delegado Aureliano.

Segundo a polícia, a princípio, vítima e agressor não se conheciam. Testemunhas informaram ao delegado que Francisco já se encontrava no local do crime quando o filho do vereador chegou. Ele já foi logo sacando a arma e atirando. Francisco estava acompanhado de uma mulher, que será ouvida hoje pela polícia.

O delegado Aureliano aguarda agora o resultado da perícia no corpo de Francisco e no local para poder prosseguir com as diligências e ouvir as próximas testemunhas. A previsão é que o filho do vereador se entregue junto dos advogados até a próxima quinta-feira (17).

Maria Clara Estrêla