Filha é presa suspeita de assassinar família de piauiense em São Paulo

A polícia de São Paulo acredita que o piauiense Romuyuki Gonçalves, sua esposa Flaviana Gonçalves e o filho Juan Gonçalves foram mortos pela filha mais velha. Os corpos dos três foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família na madrugada da última terça-feira (28) em uma zona de mata na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

A jovem de 24 anos que não teve o nome divulgado e a namorada foram presas suspeitas dos assassinatos. Segundo a investigação, elas visitaram a casa da família na noite de segunda-feira em um condomínio em Santo André. A perícia apontou que as vítimas foram mortas a pauladas dentro da residência, colocadas do veículo modelo Jeep Compass e logo depois incendiado.

Romuyuki Gonçalves, sua esposa Flaviana Gonçalves e o filho Juan Gonçalves (Foto: Reprodução)



Familiares que acompanham a investigação informaram que a polícia conseguiu imagens das câmeras de segurança do condomínio. Por volta de 1h da madrugada de terça-feira, o carro da filha foi flagrado deixando o local seguido pelo Jeep. No interior do imóvel, os peritos encontram sangue em vários cômodos e sinais de luta corporal. A principal linha de investigação é que o crime tenha motivação pela herança da família.

Romuyuki Gonçalves é natural da cidade de Cocal, no Norte do Piauí. Ele era proprietário de lojas no setor de perfumaria na região do ABC Paulista.

Otávio Neto