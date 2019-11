Feriado prolongado já registra 4 acidentes nas rodovias federais do Piauí

A Polícia Rodoviária Federal já contabiliza quatro acidentes nas rodovias do Piauí desde o início da Operação Proclamação da República, deflagrada na madrugada de quinta-feira. O mais grave deles aconteceu na cidade de São Gonçalo do Piauí. Um motociclista colidiu com um carro e teve ferimentos graves.

Segundo Alexsandro Lima, o inspetor da PRF, não foram registradas mortes nesses acidentes. Porém, sete motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Um deles terminou sendo preso. A operação segue até o próximo domingo.

A Operação Proclamação da República vai até o próximo domingo (Foto: Divulgação PRF)

A BR 343, que segue pela região norte do estado, é a que concentra maior atenção da Polícia Rodoviária Federal. Em pouco mais de 24h, foram registrados 19 mil veículos saindo de Teresina pela 343.

“Há um grande fluxo pela BR 343, tendo em vista ser a rodovia que leva ao litoral do Piauí e a um grande evento que acontece durante todo o final de semana em Campo Maior. Estamos com equipes voltadas para garantir a segurança na BR 343 e em todas as rodovias federais do Piauí”, comentou o inspetor Alexsandro.

O fluxo de veículos nesse feriado prolongado deve aumentar em 50.000 mil. A operação da PRF realiza fiscalizações em pontos críticos para acidentes e campanhas educativas.

Otávio Neto