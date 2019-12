Família é presa furtando combustível em posto de Teresina

Quatro pessoas da mesma família, sendo três adolescentes, foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta sexta-feira (6) furtando gasolina de um caminhão que se encontrava estacionado em um posto de combustível no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina. Uma mulher de 32 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa, e três adolescentes de 10, 12 e 15 anos apreendidos.

A PRF chegou até a família depois que recebeu uma denúncia anônima. “Os policiais chegaram até o local através de uma denúncia anônima feita pelo número de emergência 191. Os policiais ao chegar no local flagraram a família furtando combustível de um veículo de carga que estava carregado com o produto”, disse a superintendência da PRF no Piauí.

Com a família, os policiais encontraram 400 litros de gasolina (Foto: Divulgação PRF)

Com a proximidade da equipe, a mulher e os adolescentes tentaram fugir do local, mas foram interceptados. Com eles, foram localizados cerca de 400 litros de gasolina armazenados em tambores. A polícia acredita que os envolvidos já eram acostumados a praticarem esse tipo de crime.

“No total, foram apreendidos em torno de 400 litros de combustível que havia sido retirado do caminhão e estavam em poder da família. Os policiais verificaram que essas pessoas já praticavam esse tipo de crime já a algum tempo e que essa pratica é recorrente nesse posto de combustível”, informou a PRF.





Otávio Neto