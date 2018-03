Família de vigilante de carro-forte espera por milagre, diz sindicato

O vigilante Carlos Henrique, da empresa Prossegur, baleado durante um ataque a carro-forte na BR-343, no dia 19 de Fevereiro, teve morte cerebral confirmada neste sábado (03). O assalto aconteceu entre Altos e Campo Maior, onde os bandidos atiraram contra o veículo e o explodiram. Havia quatro pessoas dentro do carro. Além de Carlos, outro vigilante ficou ferido.



De acordo com o presidente do Sindicato de Vigilantes de Carro-forte, Eduardo Pinheiro, a família optou por manter os equipamentos ligados na esperança de alguma mudança no quadro de saúde de Carlos Henrique. “O corpo dele ainda está com todas as funções normais. A família está confiante de um milagre”, declarou Eduardo.

O vigilante continua internado em um hospital particular em Teresina. O boletim médico não foi divulgado porque a família não autorizou.

O veículo seguia de Piripiri para Teresina e transportava mais de R$ 1 milhão. No mesmo dia, outro carro-forte também foi atacado na BR-343, na Estaca Zero, próximo ao município de Alagoinha, deixando outros dois vigilantes feridos.

De acordo com o delegado Emir Maia, gerente de policiamento do interior, há indícios de que os dois ataques tenham sido feitos pela mesma quadrilha. Dois suspeitos foram presos.

As investigações são de responsabilidade do Grupo de repressão ao Crime Organizado.

Nayara FelizardoLucas Albano