Família de jogador é mantida refém por 4 horas durante roubo

A família do jogador Valdívia, do São Paulo, foi mantida refém por quatro horas durante um assalto a uma residência na noite dessa terça-feira (15) em Jaciara, a 142 km de Cuiabá.

Segundo a família do jogador, quatro assaltantes renderam os pais, a avó e o irmão de Valdívia. Eles ficaram trancados em um quarto da casa enquanto os assaltantes recolhiam objetos de valor.

De acordo com a Polícia Civil, o assalto ocorreu no Bairro Nova Jaciara. Um boletim de ocorrência foi registrado na madrugada desta quarta-feira (16).

As vítimas relataram à polícia que estavam em casa, às 22h, quando dois homens encapuzados e armados pularam o muro da casa e entraram no local.

Família do jogador Valdívia, do São Paulo, foi vítima de assalto em Mato Grosso (Foto: Instagram/Reprodução)

Eles anunciaram o roubo e outros dois assaltantes também entraram na casa. Eles levaram dois veículos, sendo uma BMW e uma caminhonete Land Rover.

Os assaltantes roubaram joias, televisões, videogames, computadores e um notebook.

Família

Segundo relato do irmão de Valdívia, Adriano Ferreira, a ação foi feita por quatro homens encapuzados, que não machucaram ninguém e sabiam do parentesco com o jogador.

Um dos suspeitos disse às vítimas: 'Vamos levar o carro porque o Valdívia tem condições de comprar outro'.

Valdívia é nascido em Jaciara, interior de Mato Grosso. Destacou-se na Copa São Paulo de Futebol Jr de 2012 pelo Rondonópolis e foi negociado com o Internacional.

O jogador atuou pelo Atlético-MG ano passado e atualmente defende o São Paulo.

G1