Falsos investigadores são presos com carro roubado na BR 316

Dois homens que se identificaram como agentes de investigação foram presos na tarde desse sábado (30), na BR 316, em Teresina, com um carro Toyota Hillux 4x4 que havia sido roubadomomentos antes na cidade de Amarante.

A Polícia Rodoviária Federalrecebeu a denúncia através do 191 e iniciou as diligências para localizar os suspeitos. Na abordagem, os dois homens tentaram se passar por policias e investigadores particulares. Além do veículo roubado, a dupla portava um revolver cal. 38 com cartuchos e uma arma de brinquedo.

“Após ser feita a abordagem e confirmada a informação, foi dado voz de prisão para dois homens de 39 e 42 anos. Após ser feito a vistoria no interior do veículo foi encontrado um revolver cal. 38 com seis cartuchos não utilizados e um revólver de brinquedo. Os homens ainda se identificaram como agentes de de investigação confidencial e policiais na tentativa de enganar os policiais”, informou a superintendência da PRF no Piauí.

Os dois suspeitos e o veículo foram encaminhados à Central de Flagrantes na cidade de Teresina para os procedimentos. A dupla vai responder por Associação Criminosa, por Porte Ilegal de arma de fogo, Usurpação de Função Pública e Roubo Consumado.

Foto: Divulgação / PRF

Otávio Neto