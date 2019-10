Falso músico é acusado de aplicar golpes em empresários da capital

A atuação de um falso músico que estaria aplicando golpes em empresários da capital foi denunciada nas redes sociais pelo Palácio da Música, instituição mantida pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, da Prefeitura de Teresina. O homem é acusado de se passar por funcionário do local e pedir doações, em forma de patrocínio cultural.



O caso já foi denunciado às autoridades e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a nota publicada nas redes sociais do Palácio da Música, já existem diversos relatos da atuação do suspeito nas mais diversas regiões da cidade.

A instituição também alerta que não alerta o uso do seu nome para pedidos de patrocínio ou solicitações em dinheiro.

Confira a nota na íntegra

O Palácio da Música, espaço mantido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Cultura Monsenhor Chaves, alerta para um golpe que vem sendo aplicado na capital. através de um homem que se diz representante da casa para pedir dinheiro em forma de patrocínio cultural.

O Palácio da Música, por ser uma instituição pública, não autoriza, de nenhuma forma, o uso de seu nome para pedidos de patrocínio ou solicitações em dinheiro.

Informamos que vários casos foram registrados nos quais o farsante aborda estabelecimentos comerciais se passando por um músico da casa. Os fatos já foram informados à Polícia Civil para os devidos procedimentos investigatórios.

Natanael Souza