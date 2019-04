Fábio Abreu planeja investir R$ 113 milhões em GPMs e delegacias do interior

O secretário de Segurança Pública do Piauí, capitão Fábio Abreu (PR), afirmou neste sábado (13) que espera contar com R$ 113 milhões para investir nos grupamentos da Polícia Militar e em delegacias da Polícia Civil em todo o estado, durante o ano de 2019. Segundo o gestor, esse montante está previsto no Plano Estadual de Segurança Pública.

Boa parte desses recursos, porém, serão provenientes de um empréstimo que o Governo do Estado fará para a área da segurança - uma quantia de R$ 100 milhões.

“Estamos projetando muitas ações com base no nosso Plano Estadual de Segurança Pública em que a reestruturação é o carro chefe da gestão que estamos iniciando. Temos emendas de bancada, que infelizmente foram contingenciadas a metade, mas com previsão de R$ 5 milhões para este ano, emenda minha no valor de R$ 1.7 milhão, um repasse de aproximadamente R$ 6 milhões do Governo Federal e ainda a possibilidade de empréstimo de R$ 100 milhões exclusivo para segurança. Posso garantir que este ano, todas as unidades (delegacias e GPMs) terão novas e adequadas viaturas”, detalhou Fábio Abreu.



A declaração do secretário foi feita na manhã deste sábado, durante solenidade de entrega de uma viatura para a Força Tática da 2ª Companhia de Polícia Militar em Regeneração.

Para o comandante da 2ª Companhia, capitão Juvenilton, a nova viatura chega em boa hora. A antiga estava em manutenção, o que dificultava o apoio a outros GPMs de municípios da região.

O vereador Teixeira Neto elogiou a celeridade com que a Secretaria de Segurança destinou o veículo para a Companhia.

“Foi um compromisso assumido pelo secretário Fábio Abreu, e em pouco tempo ele mostra para a população de Regeneração que gestos valem mais que mil palavras. Ele atendeu nossas reivindicações e nos deixa tranquilos de que vamos ter atendidos outros pedidos para nossa cidade”, afirmou o parlamentar.

“O veículo dará maior mobilidade para atendermos não apenas Regeneração, mas outros municípios em um raio de 40 km, para dar apoio aos policiais em ocorrências de grande vulto. Aqui, nosso combate é principalmente ao tráfico de drogas, que temos conseguido reduzir”, avaliou o capitão Juvenilton, que também comanda a Força Tática no município.

Além de secretários do município, empresários e vereadores, estiveram presentes policiais militares e o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, coronel Cordeiro, ao qual é subordinada a 2ª Companhia de Regeneração.

Cícero Portela