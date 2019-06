Fábio Abreu diz que aliança com Dr. Pessoa em 2020 'soma muito' ao PR

O secretário de Segurança Pública do Piauí, capitão Fábio Abreu (PR), afirmou nesta quinta-feira (27) que seria muito positiva uma aliança entre seu partido e o ex-deputado estadual Dr. Pessoa (MDB) para a disputa eleitoral de 2020.



Tanto Abreu quanto Pessoa têm sido apontados como dois dos prováveis pré-candidatos à Prefeitura de Teresina no pleito do próximo ano.

Em entrevista à rádio FM O DIA (92,7 MhZ), Abreu afirmou que Dr. Pessoa é um nome que "soma muito", caso siga com o PR em 2018.

"Seja como candidato a prefeito, seja como candidato a vice, o Dr. Pessoa, sem sombra de dúvidas, é um nome muito forte, principalmente em Teresina, e seria, com toda certeza, um nome importante para qualquer partido, como está sendo agora para o MDB", afirmou o secretário de Segurança.

Também nesta quinta-feira, o deputado Carlos Augusto (PR) afirmou que seria "um sonho" ter Dr. Pessoa como vice de Fábio Abreu na disputa pelo Executivo da capital. "O Dr. Pessoa também tem uma densidade eleitoral muito grande, nós respeitamos, e eu acredito que ele possa ser o candidato a prefeito pelo MDB. E seria um sonho mesmo tê-lo como candidato a vice do Fábio Abreu, acredito que seria uma chapa imbatível para as eleições de 2020. Mas é muito cedo, nós vamos conversar. Ainda aguardamos, como já disse, o posicionamento do secretário Fábio Abreu", afirmou Carlos Augusto.



O secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, participou do programa O DIA News 1ª edição nesta quinta-feira (Foto: Moura Alves)

O deputado estadual afirmou também que a pré-candidatura de Abreu em 2020 tem total apoio do PR. "Se o Fábio Abreu não ganhar a eleição no primeiro turno, vamos buscar as coligações, sendo apoiado ou apoiando outra pessoa. Faz parte da democracia", declarou.

Fábio Abreu, por sua vez, garante que sua pré-candidatura em 2020 ainda não está confirmada. O deputado licenciado diz que seu único foco, no momento, é trabalhar para melhorar a segurança pública no Piauí.

"Nosso partido, com toda certeza, está pleiteando ter uma candidatura forte, seja minha ou seja de outro nome", afirmou Fábio Abreu.



Polarização



O secretário de Segurança disse também que é positivo para a democracia ter um maior número de candidatos disputando a Prefeitura de Teresina, de maneira a evitar uma polarização, permitindo que os eleitores tenham mais opções à disposição.

Fábio Abreu evita confirmar pré-candidatura a prefeito de Teresina (Foto: Jailson Soares / O DIA)

Cícero Portela