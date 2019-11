Explosão em indústria de União deixa uma pessoa morta

Uma explosão na Usina Comvap, do Grupo Olho D'água, deixou uma pessoa morta na tarde desta terça-feira (12), no município de União, região metropolitana de Teresina.

Segundo informações preliminares, uma válvula de pressão teria estourado causando a morte imediata de um colaborador. A vítima natural de Recife, no estado de Pernambuco, foi identificada como sendo um consultor que estava prestando serviço à empresa.

Usina Comvap. (Foto: Reprodução/Clique União)

Além deste, outros dois trabalhadores foram feridos no acidente. As vítimas foram encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico e não apresentam risco de morte.

Em nota, a empresa confirmou o acidente e informou que entrou em contato imediatamente com a Polícia Militar e com a perícia da Polícia Civil para as devidas providências.

"A diretoria da Comvap lamenta o ocorrido e se solidariza com todos os envolvidos. Ressalta ainda que está dando todo o atendimento necessário, com uma equipe disponível e prestando todos os esclarecimentos aos órgãos competentes", destacou.

Nathalia Amaral