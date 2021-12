Ex-sargento da PM vai a julgamento por tentativa de feminicídio nesta segunda (06)

Acontece nesta segunda-feira (06), às 8h, o julgamento do ex-sargento da Polícia Militar, João Paulo Norões de Lima Menezes, acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, identificada pelas iniciais A.K.B.L. A sessão irá ocorrer na 2ª Vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina. O crime ocorreu no dia 02 de julho de 2020, na residência do casal, no bairro Jacinta Andrade, zona Norte de Teresina.

Foto: Reprodução

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia do crime, o ex-militar e a vítima estavam chegando em casa quando Paulo segurou a mulher por um dos braços e começou a agredi-la moralmente e psicologicamente, com ameaças de morte, chantagem e insultos. O acusado teria ainda arrastado a vítima para o quarto do casal, onde tentou esganar e sufocar a mulher.

No momento em que o acusado a soltou para buscar a arma de fogo, a vítima conseguiu fugir e se trancou no banheiro. Contudo, o agressor conseguiu arrombar a porta do banheiro, retirando a vítima, pelos cabelos, e levando-a para o carro. Enquanto o acusado entrava no veículo, a mulher conseguiu destravar a porta e fugir.

Após ser indiciado pela polícia por tentativa de feminicídio, João Paulo Norões de Lima Menezes foi expulso dos quadros da Polícia Militar. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 12 de maio deste ano. Contudo, o policial estava afastado da corporação desde o dia 10 de julho de 2020.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no