Ex-sargento da PM é condenado a 18 anos por tentativa de feminicídio em Teresina

O ex-sargento da Polícia Militar do Piauí, João Paulo Norões de Lima Menezes, foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão pela tentativa de feminicídio de Anny Kaliny Barbosa Lima, sua então companheira, em crime praticado no dia 02 de julho de 2020 no bairro Jacinta Andrade, zona Norte de Teresina.



Consta nos autos que João Paulo foi até a casa da vítima, discutiu com ela, começou a agredi-la e então tentou asfixiá-la. Anny conseguiu fugir e se escondeu na casa de uma vizinha. O acusado ainda chegou a ameaçar de morte o irmão dela, que foi até a residência após o ocorrido. À época, a vítima prestou denúncia junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da zona Norte.



Foto: Reprodução

João Paulo Norões foi condenado por crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de asfixia, com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, tentativa de feminicídio.

“Este crime à época dos fatos causou grande repercussão na sociedade de Teresina onde a população clava por justiça em virtude da violência e da covardia do que foi cometido”, afirmou o promotor de Justiça João Malato Neto, que atuou pela condenação de João Paulo.

O ex-sargento da PM cumprirá a sentença em regime fechado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do MPPI