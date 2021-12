Ex-sargento da PM é assassinado a tiros em Parnaíba

Um ex-sargento da Polícia Militar identificado como Tony da Conceição Araújo (foto ao lado), de 49 anos, foi assassinado a tiros no final da noite deste sábado (11) no bairro Piauí em Parnaíba. De acordo com o 2º BPM, o ex-sargento da PM foi abordado por dois homens em uma motocicleta que já chegaram disparando os tiros.



“A perícia encontrou três ferimentos por bala no corpo do sargento. Inicialmente recebemos um chamado dizendo se tratar de uma tentativa de homicídio, mas quando a viatura chegou ao local, já se deparou com a vítima em óbito. No momento ainda não temos identificação de suspeitos”, explicou a capitão Ruthinea, do 2º BPM.

A polícia ainda não sabe informar o que teria motivado o crime. O ex-sargento Tony da Conceição já não integrava os quadros da Polícia Militar do Piauí. Ele foi expulso da corporação e perdeu seu posto em 2011 após ter sido preso por suspeita de envolvimento no assalto a um posto de combustível localizado em Parnaíba. Após dois meses preso, ele foi liberado e sua participação direta no crime não chegou a ser confirmada.

O corpo do ex-sargento Tony da Conceição foi removido pelo IML e o caso encaminhado para a Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio (DHTL) de Parnaíba.

