Ex-prefeito é preso suspeito de mandar matar assassino de Emídio Reis

A Polícia Civil de Pio IX prendeu na manhã desta segunda-feira (14) o ex-prefeito de Vila Nova do Piauí, José Navez da Rocha. Ele é suspeito de ser o mandante da chacina que resultou na morte do executor do ex-vereador Emídio Reis, ocorrida em 2013. José Navez é primo de Emídio e a chacina teria sido encomendada em vingança por sua morte, foi o que informou o delegado Aureliano Barcelos.



“Essa chacina aconteceu em agosto do ano passado, quando adentraram a residência do Antônio Virgílio e o mataram junto com sua mãe e uma cuidadora. Ele era acusado de matar o ex-vereador Emídio e ao que consta, sua execução foi encomendado pelo José Navez para vingar a morte do primo. O alvo era só o Virgílio, mas a cuidadora e a mãe acabaram sendo mortas também porque presenciaram tudo”, detalha o delegado Aureliano.

Antônio Virgílio é o nome pelo qual é mais conhecido Antônio Sebastião de Sá, ele é um dos acusados de executar o ex-vereador Emídio Reis em outubro de 2013. O ex-parlamentar de São Julião foi morto a tiros e enterrado vivo. Junto com Virgílio, também foram acusados da morte de Emídio: José Gildásio da Silva Brito, Válter Ricardo da Silva, José Francimar Pereira (ex-prefeito de São Julião) e Joaquim Pereira Neto.

José Navez foi preso em sua residência e junto com ele, mais duas pessoas foram conduzidas para a delegacia de Pio IX: Edivaldo de Sá e Wasson da Silva Rocha. Estes dois são suspeitos de agenciar os responsáveis pela chacina que matou Virgílio.

Maria Clara Estrêla