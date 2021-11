Ex-prefeito de Curimatá é preso por porte ilegal de arma em operação contra roubo de carga

O ex-prefeito de Curimatá, José Arlindo da Silva Filho, conhecido como Zezinho do Tomate, foi preso nesta sexta-feira (19) durante uma operação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) contra roubo de carga e receptação. José Arlindo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e acabou sendo preso em flagrante quando a polícia cumpria mandados judiciais em Curimatá.



Também foram cumpridos mandados nas cidades de Parnaguá e Luís Eduardo Magalhães, esta última no Estado da Bahia.



O ex-prefeito de Curimatá foi preso por porte ilegal de arma de fogo - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Além do ex-prefeito, também foi preso um funcionário da Prefeitura de Curimatá identificado como Aristoclides Ribeiro de Carvalho. Ele foi autuado pelos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de veículo automotor.

Na ação, a polícia apreendeu dois veículos roubados, sendo um Fiat Toro e um caminhão Volks, uma espingarda calibre 12 e uma pistola 380, além de munição.



Material apreendido durante a operação - Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Em Luís Eduardo Magalhães, apreendemos documentos falsos que serão analisados a fim de avançar na investigação. Quanto ao ex-prefeito de Curimatá, tão logo sejam cumpridos os procedimentos, será encaminhado à audiência de custódia”, detalhou o delegado Tales Gomes.

Ex-prefeito de Curimatá já havia sido preso há 13 anos

O ex-prefeito de Curimatá, José Arlindo da Silva Filho, já havia sido preso no ano de 2008 durante uma operação da Polícia Civil que investigava roubo de cargas na região Sul do Piauí. À época, ele era prefeito eleito do município. Na ocasião, a polícia apreendeu uma arma de fogo.

