Ex-jogador do Picos morre após grave acidente no Sul do Piauí

O ex-jogador Cristiano Silva, de 39 anos, que defendeu a Sociedade Esportiva de Picos (SEP), morreu no último domingo (01) após um acidente grave de motocicleta quando retornava de uma partida de futebol no povoado Aroeiras do Itaim, no Sul do Piauí. Ele trabalhava com arbitro de futebol amador.



Foto: Divulgação SEP.

De acordo com Rodrigo Lima, presidente do clube, Cristiano retornava para Picos depois de ter apitado o jogo quando colidiu com uma vaca que atravessa pela estrada. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, a SEP lamentou a morte do ex-atleta.

O clube deverá fazer uma homenagem ao ex-atleta no dia 08 de março, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, antes da bola rolar entre Picos e Timon-PI.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia