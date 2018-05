Estudante morre em colisão entre motocicleta e caminhão na BR-343

O estudante de Direito Maurício Braga de Oliveira Neto, de 22 anos, veio a óbito em uma colisão na manhã de ontem (10), na BR-343, entre as cidades de Parnaíba e Luís Correia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta pilotada pelo estudante colidiu com um caminhão Ford/ Cargo 2842 AT, de cor prata, placas OXY 2534 São Luís (MA).



Segundo informações preliminares, ambos os veículos seguiam em direção ao município de Luís Correia no momento da colisão. No entanto, a PRF não soube informar o que teria causado o acidente.

Estudante morre em acidente na BR-343, entre Luís Correia e Parnaíba. (Foto: Reprodução/Campomaioremfoco)



De acordo com o relato do motorista do caminhão a um portal de notícias local, ele teria parado no acostamento para tentar uma conversão à esquerda, quando o motociclista colidiu com o veículo. O jovem chegou a ser socorrido pelo SAMU ainda com vida, mas veio a óbito a caminho do Hospital.

As investigações sobre o acidente deverão ser conduzidas pela PRF.

Nathalia Amaral