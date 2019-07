Estudante de medicina tem carro roubado no Centro de Teresina

Uma estudante de medicina de 24 anos teve seu veículo roubado por dois jovens, por volta das 15 horas desta quarta-feira (24). O crime ocorreu na Rua Firmino Pires, próximo à Avenida José dos Santos e Silva, Centro-sul da capital.

O carro roubado é um Toyota Etios de cor prata e placa PIG-1520. Clique aqui para ver o vídeo.

Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento exato do crime. Os dois suspeitos passam ao lado do Etios, que está parado na rua, e um deles olha para dentro do veículo. Ao verificar que uma mulher estava na direção, sozinha, ele saca o que seria uma arma de fogo e começa a apontar em direção à vítima, mesmo estando fechado o vidro.





Após alguns segundos, a mulher abre a porta do veículo e sai. Os criminosos entram e fogem com o carro. Tudo acontece em menos de um minuto.

De acordo com a vítima, os dois assaltantes aparentavam ter menos de 18 anos. Eram magros, morenos e não muito altos.

A estudante disse, ainda, que ficou bastante nervosa ao perceber que estava sob a mira de uma arma. Por conta disso, ela demorou alguns segundos para abrir a porta do veículo.

A vítima também relata que pensou em arrancar com o veículo, mas, como o motor estava desligado, ela teve medo de que o criminoso disparasse. "Eu olhei de relance, mas tenho quase certeza de que era uma arma mesmo", acrescenta a jovem.

No momento do roubo, ela tinha acabado de sair da casa da avó, e passou alguns minutos dentro do veículo.

