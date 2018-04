Estudante de escola particular é encontrado morto em casa em Teresina

Um estudante do Colégio CPI, identificado apenas como Marcos Felipe, de 15 anos, foi encontrado morto em casa na manhã desta sexta-feira (27).



Segundo a escola, o estudante estava matriculado no 1º ano do Ensino Médio. A família ligou para escola para informar sobre a morte, mas não deu maiores informações sobre o ocorrido.

A escola publicou uma nota de pesar nas suas redes sociais lamentando a morte do estudante e manifestando condolências à família de Marcos Felipe.

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado a morte do adolescente.

A reportagem do O DIA tentou entrar em contato com o coordenador da Delegacia de Homicídios, Francisco Costa Baretta, mas o mesmo não atendeu as ligações para dar mais informações sobre o fato.

Confira a nota divulgada pela escola:

Nathalia Amaral