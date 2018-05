Estudante de 14 anos é esfaqueada por colegas em escola na zona Norte

Uma estudante de 14 anos foi esfaqueada por volta das 15h30 desta segunda-feira (07) dentro da Escola Municipal Deputado Antônio Gayoso, localizada no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, as suspeitas de terem cometido o crime são duas menores, de 14 e 16 anos.



De acordo com a Polícia, as três jovens tinham uma rixa e trocavam ofensas através das redes sociais. “As meninas alegam que elas se xingavam pelo Facebook, mas nada justifica o que o crime que elas cometeram”, afirma o capitão Oziel, do 9º Batalhão da Polícia Militar.

Caso aconteceu na Escola Municipal Deputado Antônio Gayoso. (Foto: Divulgação/PMT)

Segundo informações repassadas pela PM, a aluna teria sido atacada pelas duas adolescentes durante o recreio. A jovem de 14 anos teria segurado a estudante enquanto a outra menor, de 16 anos, esfaqueou a vítima duas vezes, atingindo as nádegas e o abdômen.

As duas menores foram apreendidas e encaminhadas para a Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos legais cabíveis. Já a vítima foi encaminhada ao HUT, onde está sob observação, mas não corre risco de morte.

Nathalia Amaral