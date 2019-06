Estudante agride árbitra durante jogo de futsal na Ufpi de Parnaíba

Uma competição esportiva na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Campus Ministro Rei Velloso, terminou em uma briga entre os jogadores dos cursos de Ciências Contábeis e Engenharia de Pesca. A árbitra da partida, identificada apenas como Eliete, tentou controlar a confusão e cartões em vermelhos em três jogadores. Um deles acabou agredindo a árbitra com três socos no rosto. O momento foi gravado em vídeo por torcedores que acompanhavam a partida. O time do estudante precisou intervir para evitar que ele continuasse com as agressões físicas a Eliete. Veja o vídeo.





O estudante que agrediu a árbitra foi identificado como sendo Rodrigo Quixabá, estudante de Engenharia de Pesca. O vídeo que registrou o momento da agressão foi amplamente compartilhado nas redes sociais, sobretudo no Twitter, se tornando um dos assuntos mais comentados do site, com a hashtag “Ufpi” entrando para o Trending Topics.

“Em época que agressões às mulheres são mais escondidas que denunciadas, nos deparamos com cenas como esta: um homem que não soube lidar com a autoridade de uma mulher dentro de campo, teve a ousadia de agredi-la diante de todo mundo. Denunciem sempre”, escreveu um usuário do Twitter, Rodrigo Silva.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) também comentou a agressão: “Covardia inaceitável! Um homem leva cartão vermelho e dá 3 socos no rosto de uma mulher! O agressor: “Um cidadão de bem”. A vítima: uma árbitra que costuma apitar os jogos na UFPI/Parnaíba-PI. Até quando?”, escreveu.

O diretor da Universidade Federal Delta do Parnaíba, Alex Marinho, disse que a instituição já tomou as devidas providências. O Diretório Acadêmico já denunciou o estudante formalmente junto à Delegacia da Mulher, registrou Boletim de Ocorrência, e a árbitra Eliete passou por um exame de corpo de delito. A universidade informou ainda que vai abrir sindicância para apurar o acontecido e punir o jovem em âmbito interno da própria instituição. O time de Rodrigo Quixabá também já foi eliminado da competição.

A UFPI de Parnaíba também se manifestou por meio de nota.



Foto: Facebook/Alex Marinho





Maria Clara Estrêla