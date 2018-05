Estelionatários são presos em Teresina vendendo carros clonados pela internet

Duas pessoas foram presas na noite desta terça-feira (08) em Teresina acusadas de crime de estelionato. Identificados apenas como Vanderlan e Carlos Rangel, os suspeitos vendiam veículos com placas clonadas pela internet a um preço bem abaixo do valor de mercado, exigiam as vítimas o pagamento de uma entrada e depois desapareciam sem entregar o produto.



As prisões aconteceram dentro da agência da Caixa, na Rua Areolino de Abreu, quando os criminosos recebiam dinheiro de mais uma vítima. A ação que culminou no flagrante foi coordenada pelo 13º Distrito Policial, com apoio operacional do 6º DP. De acordo com o investigador Joatan Gonçalves, os criminosos anunciavam os veículos no site de compras OLX a preços que variavam de R$ 20 mil a R$ 25 mil e exigiam de R$ 1 mil a R$ 2 mil como sinal, ou seja, como uma primeira parcela para poder entregar o produto. Em um dos casos, o veículo vendido era um modelo Space Fox com placa clonada da cidade de Minas Gerais.

A investigação começou depois que duas pessoas compareceram ao 13º DP e ao 6º DP dizendo terem sido lesadas após efetuarem uma compra pelo site. “Toda a transação era extremamente bem pensada para criar a falsa impressão de que a compra era confiável. Eles chegavam ao cúmulo de ir até a pessoa, mostrar o veículo para ela, fechar contratos escritos, para depois sumirem com o dinheiro da primeira parcela. Infelizmente esta não é uma prática criminosa nova e serve de alerta para que as pessoas se atentem aos cuidados que se deve ter ao fazer compras pela internet. Às vezes na procura da comodidade, a gente acaba caindo num golpe”, explica o chefe de investigação do 6º DP.

Vanderlan e Carlos Rangel foram autuados em flagrante e encaminhados para a Central, em Teresina.

Maria Clara Estrêla