Estelionatários aplicam golpes em credores de precatórios, alerta TJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) alertou, na manhã desta quinta-feira (16), para um novo tipo de golpe que tem feito vítimas no Piauí. De acordo com o TJ, foram feitas denúncias sobre a tentativa de golpes em credores que estão à espera do pagamento de precatórios no Piauí.

Segundo a denúncia, já em averiguação pela Superintendência de Segurança do TJ-PI, estelionatários estariam entrando em contato com os credores e solicitando a realização de depósitos bancários para que os valores referentes aos precatórios sejam liberados.



Por conta disso, o TJ-PI reitera que não envia e-mail ou faz ligações solicitando o pagamento de quaisquer taxas. Além disso, ressalta que os credores que têm direito ao pagamento de precatórios são comunicados exclusivamente via intimação judicial.

Para o esclarecimento de eventuais dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Coordenadoria de Precatórios do TJ-PI por meio do telefone (86) 3221-4877 ou acessar o endereço eletrônico www.tjpi.jus.br/portaltjpi/precatorio/. A Coordenadoria de Precatórios está localizada no subsolo do Palácio da Justiça (localizado na Praça Edgard Nogueira, S/N, Centro Cívico, Teresina).

Precatório

Precatório é o reconhecimento judicial de uma dívida que o ente público tem com o autor da ação, seja ele pessoa física ou jurídica. O TJ-PI é o responsável por gerenciar a “cobrança” do ente devedor, de modo que seja garantida a exatidão do crédito e a ordem de pagamento.

Nathalia Amaral, com informações do TJPI.