Estelionatário acusado em 14 processos é preso pela polícia em Paulistana

A Polícia Militar da cidade de Paulistana prendeu, nesta sexta-feira (23), um homem identificado como Clécio Nazareno da Cruz Santos, 42 anos, acusado de crimes de estelionato em quatro Estados brasileiros e foragido da Justiça. Clécio já responde a pelo menos 14 processos no Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí, e esteve preso durante um ano em um presídio paraense.



Ele foi localizado após policiais do 20º BPM receberem denúncias de que um homem suspeito estaria hospedado em um hotel de Paulistana, dizendo ser encarregado de uma suporta empresa terceirizada da Anatel com sede em Belém do Pará. Segundo o comandante da polícia local, major Estanislau Felipe, Clécio estava tentando comprar celulares usados de populares nas imediações da cidade.

“Fizemos uma consulta de autenticidade documental e vasculhamos a vida pregressa do suspeito. Foi então que encontramos uma postagem na rede social acerca do sumiço de um carro atribuída ao Clécio na cidade de Igarapé-Açu, no Pará. Entramos em contato com o telefone da postagem e constatamos a veracidade do fato. Logo em seguida, procuramos a delegacia do município paraense que nos enviou uma cópia de mandado de prisão preventiva contra o suspeito”, explica o major Felipe.

Em depoimento à polícia, Clécio disse que entre suas especialidades criminais estava a instalação de chupa-cabras, a clonagem de cartões magnéticos e golpes a empresas de telefonia. O suspeito disse que já chegou a comprar uma casa com um cartão de crédito clonado e financiar de uma vez só nove carros e cinco motocicletas em uma concessionária.

Para o major Felipe, Clécio planejava aplicar em Paulistana o mesmo golpe aplicado em Igarapé-Açu e Castelo do Piauí, onde chegou a locar veículos e repassava os mesmos para um receptador. O suspeito encontra-se detido na Delegacia Regional de Paulistana à disposição da Justiça.

Maria Clara Estrêla